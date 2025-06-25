ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

В червоній сукні та туфлях-човниках: королева Матильда з чоловіком королем Філіпом на прийомі в Чилі

Офіційний візит короля та королеви Бельгії до Республіки Чилі триває.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Монарша пара була заскочена перед бельгійським прийомом на полях офіційного державного візиту до Республіки Чилі.

Королева Матильда приїхала на захід в червоній сукні з рукавами три чверті і високою горловиною, підібравши до образу червоні туфлі-човники із замші на підборах, сріблястий клатч, розшитий камінням, сережки-люстри та браслет на зап’ястя, а також одягла свою заручальну каблучку. У Матильди було красиво укладене волосся в зачіску та виразний макіяж на обличчі. Її чоловік король Філіп одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і краватку в геометричний принт, а взутий був у туфлі з лакованої шкіри.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Днем раніше королівське подружжя зазнімкували після прибуття до аеропорту у Чилі. Там Її Величність з’явилася в зеленій сукні та й пальті з кейпом та поясом на талії, взута в нюдові туфлі-човники і таку саму сумку тримала в руках.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie