В червоній сукні та туфлях-човниках: королева Матильда з чоловіком королем Філіпом на прийомі в Чилі

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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Монарша пара була заскочена перед бельгійським прийомом на полях офіційного державного візиту до Республіки Чилі.

Королева Матильда приїхала на захід в червоній сукні з рукавами три чверті і високою горловиною, підібравши до образу червоні туфлі-човники із замші на підборах, сріблястий клатч, розшитий камінням, сережки-люстри та браслет на зап’ястя, а також одягла свою заручальну каблучку. У Матильди було красиво укладене волосся в зачіску та виразний макіяж на обличчі. Її чоловік король Філіп одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і краватку в геометричний принт, а взутий був у туфлі з лакованої шкіри.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Днем раніше королівське подружжя зазнімкували після прибуття до аеропорту у Чилі. Там Її Величність з’явилася в зеленій сукні та й пальті з кейпом та поясом на талії, взута в нюдові туфлі-човники і таку саму сумку тримала в руках.

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Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images