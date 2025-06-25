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В червоній сукні та туфлях-човниках: королева Матильда з чоловіком королем Філіпом на прийомі в Чилі
Офіційний візит короля та королеви Бельгії до Республіки Чилі триває.
Монарша пара була заскочена перед бельгійським прийомом на полях офіційного державного візиту до Республіки Чилі.
Королева Матильда приїхала на захід в червоній сукні з рукавами три чверті і високою горловиною, підібравши до образу червоні туфлі-човники із замші на підборах, сріблястий клатч, розшитий камінням, сережки-люстри та браслет на зап’ястя, а також одягла свою заручальну каблучку. У Матильди було красиво укладене волосся в зачіску та виразний макіяж на обличчі. Її чоловік король Філіп одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і краватку в геометричний принт, а взутий був у туфлі з лакованої шкіри.
Днем раніше королівське подружжя зазнімкували після прибуття до аеропорту у Чилі. Там Її Величність з’явилася в зеленій сукні та й пальті з кейпом та поясом на талії, взута в нюдові туфлі-човники і таку саму сумку тримала в руках.