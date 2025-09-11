В чорній сукні та з красивим укладанням: принцеса Беатріс відвідала благодійний захід

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Беатріс взяла участь у благодійному дні BGC Group, збираючи мільйони на добрі справи на згадку про колег BGC, які загинули 11 вересня під час катастрофи в США. Цього року відбувається вже 24-та її річниця.

Принцеса, як і минулого року, приїхала до офісів BGC у межах щорічного заходу компанії, що проводиться на згадку про 658 співробітників Cantor Fitzgerald та 61 співробітника EuroBrokers, які загинули внаслідок атаки на Світовий торговий центр у Нью-Йорку, 11 вересня 2001 року.

Беатріс відповідала на телефонні дзвінки у торговому залі і під керівництвом брокера спілкувалася з клієнтами по телефону, намагаючись зібрати мільйони доларів на благодійні цілі.

Одягнена цього дня Її Високість була в лаконічну чорну сукню міді і взута в чорні туфлі з застібками навколо щиколотки. Її світло-руде волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж, а з прикрас Беатріс одягла заручальну каблучку та весільну обручку, ще одну золоту каблучку і тонкий золотий браслет на зап’ястя.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, що принцеса Беатріс взяла на себе одне з королівських покровительств свого покійного діда принца Філіпа.