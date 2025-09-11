ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

В чорній сукні та з красивим укладанням: принцеса Беатріс відвідала благодійний захід

Принцеса Йоркська відвідала традиційний благодійний захід, який відбувається кожного року 11 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Беатріс взяла участь у благодійному дні BGC Group, збираючи мільйони на добрі справи на згадку про колег BGC, які загинули 11 вересня під час катастрофи в США. Цього року відбувається вже 24-та її річниця.

Принцеса, як і минулого року, приїхала до офісів BGC у межах щорічного заходу компанії, що проводиться на згадку про 658 співробітників Cantor Fitzgerald та 61 співробітника EuroBrokers, які загинули внаслідок атаки на Світовий торговий центр у Нью-Йорку, 11 вересня 2001 року.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Беатріс відповідала на телефонні дзвінки у торговому залі і під керівництвом брокера спілкувалася з клієнтами по телефону, намагаючись зібрати мільйони доларів на благодійні цілі.

Одягнена цього дня Її Високість була в лаконічну чорну сукню міді і взута в чорні туфлі з застібками навколо щиколотки. Її світло-руде волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж, а з прикрас Беатріс одягла заручальну каблучку та весільну обручку, ще одну золоту каблучку і тонкий золотий браслет на зап’ястя.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, що принцеса Беатріс взяла на себе одне з королівських покровительств свого покійного діда принца Філіпа.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie