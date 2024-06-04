В чорному костюмі та з іграшкою в руках: Олена Зеленська вшанувала пам'ять загиблих під час війни дітей

Олена Зеленська взяла участь у заході з нагоди Міжнародного дня безневинних дітей – жертв агресії та Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Захід відбувся на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Присутні ознайомилися з експозицією "Недописані книги життя", а також поклали іграшки на локації "Мартиролог дітей", ушанувавши пам’ять юних українців, яких убила держава-агресорка РФ.

Дружина президента наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 550 дітей.

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"Я вкотре звертаюся до міжнародної спільноти: допоможіть нам урятувати наших дітей. Ми не можемо вимірювати ціну їхніх життів вартістю ППО. Тому звертаюся до всіх присутніх: нашим дітям потрібен порятунок. Цей порятунок – захищене небо. Цей порятунок – покарання для їхніх убивць. Цей порятунок – визволення з російського полону 19 тисяч викрадених дітей. Цей порятунок – це зупинення агресії", – сказала Олена Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді була цього дня одягнена в чорний штанний костюм, синю сорочку та взута в шкіряні туфлі-човники на підборах. У неї було розпущене біляве волосся, легкий денний макіяж та золоті сережки у вухах, а в руках вона несла маленьку м’яку іграшку.

Під час заходу пам’ять загиблих дітей ушанували хвилиною мовчання.

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