В чорному костюмі та з золотою брошкою на грудях: елегантна Олена Зеленська презентувала новий проєкт для допомоги українцям

Світлинами із заходу дружина президента Зеленського поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Важливий день. Сподіваюся, не лише для мене, а й для України. Презентувала світу свою Фундацію. Фактично так офіційно втілилось усе те, що я робила з початку повномасштабного вторгнення, допомагаючи нашим людям вижити в нових умовах.

Наші лікарні бомбардували – ми вивозили дітей з онкохворобами до безпечних країн. Наші дорослі та діти втрачали й втрачають кінцівки – ми знаходимо для них найкраще протезування за кордоном. Наші жінки через постійний стрес почали народжувати передчасно – і ми завозимо для порятунку недоношених немовлят спеціальні інкубатори з безперебійним живленням.

Але війна щодня додає нові квести. Я зрозуміла: щоб відповідати на них максимально швидко та ефективно, з мого боку потрібен цілий штаб порятунку. Ним і стане моя Фундація", - розказала пані Зеленська.

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На виступ перша леді приїхала у чорному костюмі з золотою брошкою на грудях, доповнивши образ золотими сережками-цвяшками, лаконічним макіяжем та простою зачіскою.

"Коли створюєш такі ініціативи, дуже важливо розуміти, для кого й для чого ти працюєш. Я добре знаю, для кого й для чого. У центрі моєї фундації – Людина. Її добробут. Я вірю, що відновлення країни починається саме з людей. Якщо покращити їхнє життя, відновити сили, то покращиться й відновиться вся країна", - пишет в блогу пані Зеленська.

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Та детально розповідає, що Фундація має три напрямки – це гуманітарна допомога, якісна та доступна медицина та освіта. І додає: "Наразі наше головне завдання – допомогти життю перемогти. А для цього потрібні лікарні, потрібні школи, робочі місця й можливості. Тож сьогодні у Нью-Йорку, де на 77-му сесію Генасамблеї ООН зібралися політичні та бізнес-лідери світу і де відбулась презентація моєї Фундації, я запросила світових діячів долучатися до відновлення України. Протиставити руйнуванню і хаосу, які несе російський загарбник, – відбудову. На практиці втілити наші спільні цінності, де людина та її життя – понад усе", - говорить Олена.

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