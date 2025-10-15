- Дата публікації
У чорному пальті та красивих туфлях: принцеса Беатріс в елегантному образі приїхала на відкриття готелю
Принцеса Беатріс знову з’явилася зі своїм чоловіком Едоардо у світському суспільстві.
Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс були присутні на урочистому відкритті розкішного готелю The Chancery Rosewood у Лондоні.
Цього разу принцеса Йоркська з’явилася на публіці в чорному двобортному пальті середньої довжини, під яким виднівся чорний топ і поділ спідниці, а взута вона була в туфлі-човники з застібками навколо щиколотки. Беатріс розпустила волосся, наділа мініатюрні сережки-кільця у вуха і зробила легкий макіяж.
Її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці зробив вибір на користь коричневого класичного костюма, блакитної сорочки та темної краватки, а взутий був у чорні шкіряні туфлі.
Днем раніше пара, нагадаємо, відвідала галавечір «Мистецтво бажань 2025» у готелі Chancery Rosewood у Лондоні. На захід принцеса приїхала в сукні міді від свого улюбленого бренду The Vampires Wife з принтом червоних троянд, поясом на талії та рюшами на подолі, доповнивши її атласними туфлями Tabitha Simmons та клатчем Fiona Kotur.