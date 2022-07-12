В діамантах і блузці з "хижим" принтом: ефектний образ президентки Європейського центрального банку на зустрічі міністрів

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард взяла участь у зустрічі міністрів фінансів єврозони у будівлі Європейської ради в Брюсселі.

Там пані Лагард, яка любить гарно вдягатися, постала в ефектному аутфіті. На ній була блузка з "хижим" принтом, зверху якої пізніше вона одягла сорочку з короткими рукавами шоколадного кольору.

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Образ Крістін доповнила діамантовими прикрасами: намистом, кулоном на ланцюжку, сережками-кільцями і каблучкою.

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми бачили президентку у чорній сукні з червоним квітковим принтом та коміром. Зверху вона одягла чорний приталений жакет.

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