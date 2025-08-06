В діловому костюмі та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна зустрілася з президентським подружжям Ірландії

Принцеса Ганна в Ірландії / © Getty Images

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Президент Ірландії Майкл Д. Гіггінс та його дружина Сабіна приймали королівську принцесу Анну в Арас-ан-Вахтарайні — офіційній резиденції президента Ірландії.

На зустрічі 74-річна принцеса з’явилася у світлій сорочці, з хусткою на шиї, подовженому жакеті та класичній спідниці довжини до колін, взута Анна була у свої улюблені шкіряні туфлі на невисоких стійких підборах, також вона була в синіх рукавичках і під пахвою тримала невелику сумку.

Президент Ірландії Майкл Д. Гіггінс та його дружина Сабіна з принцесою Анною / © Getty Images

Завершила свій лук королівська особа перлинними сережками-цвяшками, золотою брошкою у вигляді коня на грудях, легким макіяжем на обличчі та класичною зачіскою «вулик», яку останнім часом міняла лише один раз під час державного бенкету у Віндзорському замку, організованого на честь президентського подружжя Франції.

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Принцеса Анна на державному банкеті у Віндзорському замку / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, якою була зачіска принцеси Анни в молодості, в ті роки вона носила не лише свій фірмовий «вулик».