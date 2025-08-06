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В діловому костюмі та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна зустрілася з президентським подружжям Ірландії
Королівська принцеса Анна перебуває з офіційним візитом в Ірландії.
Президент Ірландії Майкл Д. Гіггінс та його дружина Сабіна приймали королівську принцесу Анну в Арас-ан-Вахтарайні — офіційній резиденції президента Ірландії.
На зустрічі 74-річна принцеса з’явилася у світлій сорочці, з хусткою на шиї, подовженому жакеті та класичній спідниці довжини до колін, взута Анна була у свої улюблені шкіряні туфлі на невисоких стійких підборах, також вона була в синіх рукавичках і під пахвою тримала невелику сумку.
Завершила свій лук королівська особа перлинними сережками-цвяшками, золотою брошкою у вигляді коня на грудях, легким макіяжем на обличчі та класичною зачіскою «вулик», яку останнім часом міняла лише один раз під час державного бенкету у Віндзорському замку, організованого на честь президентського подружжя Франції.
Нагадаємо, раніше ми показували, якою була зачіска принцеси Анни в молодості, в ті роки вона носила не лише свій фірмовий «вулик».