ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

В діловому костюмі та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна зустрілася з президентським подружжям Ірландії

Королівська принцеса Анна перебуває з офіційним візитом в Ірландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна в Ірландії

Принцеса Ганна в Ірландії / © Getty Images

Президент Ірландії Майкл Д. Гіггінс та його дружина Сабіна приймали королівську принцесу Анну в Арас-ан-Вахтарайні — офіційній резиденції президента Ірландії.

На зустрічі 74-річна принцеса з’явилася у світлій сорочці, з хусткою на шиї, подовженому жакеті та класичній спідниці довжини до колін, взута Анна була у свої улюблені шкіряні туфлі на невисоких стійких підборах, також вона була в синіх рукавичках і під пахвою тримала невелику сумку.

Президент Ірландії Майкл Д. Гіггінс та його дружина Сабіна з принцесою Анною / © Getty Images

Президент Ірландії Майкл Д. Гіггінс та його дружина Сабіна з принцесою Анною / © Getty Images

Завершила свій лук королівська особа перлинними сережками-цвяшками, золотою брошкою у вигляді коня на грудях, легким макіяжем на обличчі та класичною зачіскою «вулик», яку останнім часом міняла лише один раз під час державного бенкету у Віндзорському замку, організованого на честь президентського подружжя Франції.

Принцеса Анна на державному банкеті у Віндзорському замку / © Associated Press

Принцеса Анна на державному банкеті у Віндзорському замку / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, якою була зачіска принцеси Анни в молодості, в ті роки вона носила не лише свій фірмовий «вулик».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie