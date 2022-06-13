"В душі боляче і сумно": переможниця "Холостяка-11" розійшлася з Михайлом Заливакою

Анна Богдан зізналася, що вони вже не пара.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан повідомила своїм шанувальникам сумну новину. Вона розійшлася з головним героєм реалітішоу Михайлом Заливакою.

Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото: Instagram Анни Богдан

Про це дівчина зізналася в Instagram, хоча їй було дуже важко знайти для цього слова. Богдан зазначила, що це її остаточне рішення.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Дуже багато запитань ставлять мені: де дівся Міша? чому немає Міші? ви розійшлись? і так далі…

Я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам…. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше. На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко.

Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія яку я завжди пам'ятатиму.

Дякуємо, що весь цей час були з нами і хвилювались за нашу пару", - написала Анна.

Дівчина також попросила фоловерів не запитувати у неї, чому так сталося. Вона хоче це "прожити у своїй тиші".

Після допису Анна опублікувала в Instagram Stories кілька знімків з Михайлом.

Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото: Instagram Анни Богдан

"Переглядаю наші спільні фото… Самій складно повірити, що наша історія закінчилася і що немає гепіенду. В душі боляче та сумно. Бачу всі ваші повідомлення. Зараз поки не готова виходити в сторіх. Потрібен час…", - написала Анна.

Анна Богдан і Михайло Заливако / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо, головний герой шоу "Холостяк-11" у фіналі обрав Анну Богдан, якій вручив обручку. Пара зустрічалася понад рік. За їхніми романтичними стосунками спостерігали тисячі шанувальників.

Анна Богдан і Михайло Заливако/Instagram grisha_reshetnik

Ми бачили Анну і Михайла разом у Львові у квітні цього року. Потім в одному із львівських закладів Заливака помітили без Богдан. Він був у компанії друзів. Після цього з Instagram Stories Анни стало відомо, що вона поїхала до Лондона. Після повернення до України їх вже не бачили разом.

Михайло Заливако і Анна Богдан / Фото: Instagram Холостяк СТБ

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