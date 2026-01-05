ТСН у соціальних мережах

В джинсовій куртці та в обіймах з чоловіком: королева Ранія поділилася сімейним знімком

Королева Йорданії привітала всіх із новим 2026 роком та показала нове фото.

Король Абдалла II та королева Ранія

Король Абдалла II та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

На знімку Ранія заскочена зі своїм чоловіком королем Абдаллою II, з яким вони перебувають у шлюбі вже 32 роки. Ранія обіймає чоловіка, сидячи ззаду за ним, а він поклав свою руку їй на руку. Вони обоє усміхаються.

Рання одягнена в куртку з деніму, її волосся розпущене, а на обличчі виразний макіяж. Вона також зробила яскравий червоний манікюр із декором. Фото королева підписала:

Король Абдалла II та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

«З Його Величністю… найкращий спосіб завершити рік і розпочати новий! Бажаю всім щасливого та мирного нового року!».

Напередодні нового року королева Ранія також ділилася знімками всієї своєї великої родини з дітьми та онуками, яких у короля та королеви вже двоє.

