В ефектній сукні та із золотим клатчем: королева Летиція відвідала церемонію

Король та королева Іспанії з'явилися на першому врученні премії La Vanguardia Awards у Національному музеї мистецтва Каталонії у Барселоні.

51-річна королева Летиція приїхала на захід у чорній сукні з флористичним декором від Dries Van Noten, до неї підібрала маленький золотий клатч Carolina Herrera та взула чорні лаковані туфлі-човники від Massimo Dutti.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність королева доповнила лук золотими сережками з жасміном від Carolina Herrera, довге волосся розпустила і зробила вечірній макіяж.

Король Філіп VI також мав стильний вигляд у темно-сірому костюмі в тонку бірюзову смужку, до якого підібрав білу сорочку та бірюзову краватку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Вся увага була прикута не так до образу Летиції, як до її рук. Її Величність часто одягає такі вбрання, які підкреслюють красу її фігури і особливо деяких частин її тіла.

Про те, як тренується королева, ми вам розповідали раніше.

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