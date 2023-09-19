В ефектній сукні та із золотим клатчем: королева Летиція відвідала церемонію

Король та королева Іспанії з'явилися на першому врученні премії La Vanguardia Awards у Національному музеї мистецтва Каталонії у Барселоні.
51-річна королева Летиція приїхала на захід у чорній сукні з флористичним декором від Dries Van Noten, до неї підібрала маленький золотий клатч Carolina Herrera та взула чорні лаковані туфлі-човники від Massimo Dutti.
Її Величність королева доповнила лук золотими сережками з жасміном від Carolina Herrera, довге волосся розпустила і зробила вечірній макіяж.
Король Філіп VI також мав стильний вигляд у темно-сірому костюмі в тонку бірюзову смужку, до якого підібрав білу сорочку та бірюзову краватку.
Вся увага була прикута не так до образу Летиції, як до її рук. Її Величність часто одягає такі вбрання, які підкреслюють красу її фігури і особливо деяких частин її тіла.
Про те, як тренується королева, ми вам розповідали раніше.
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