В ефектному червоному комбінезоні: Піппа Міддлтон із чоловіком Джеймсом сходила до театру

Сестра герцогині Кембриджської вчора ввечері відвідала світський захід разом зі своїм чоловіком.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз залишили двох дітей вдома і вирушили на виставу Цирка дю Солей "Cirque du Soleil: Luzia" у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.

38-річна сестра Кейт Міддлтон одягнула цього вечора ефектний червоний комбінезон, поєднуючи його з червоними туфлями-човниками із замші на підборах і чорним пальтом. В руках у Піппи був червоний квадратний клатч. Її елегантний аутфіт доповнювали сережки-висячки та акуратна зачіска, а також легкий вечірній макіяж.

Піппа та Джеймс Меттьюзи / Getty Images

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Її чоловік Джеймс Меттьюз був у синьому класичному костюмі, чорних туфлях оксфордах та блакитній сорочці. Краватку до театру чоловік одягати не став.

Минулого разу Піппу Меттьюз бачили на публіці напередодні Різдва, коли вона зі своїми батьками та сестрою Кейт, а також із членами королівської сім'ї відвідувала різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Той самий концерт, на якому герцогиня Кейт здивувала всіх своїм умінням гри на фортепіано.

Піппа та Джеймс Меттьюзи / Getty Images

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