В ефектному костюмі та на підборах: принцеса Леонор опинилася у центрі уваги

Нещодавно старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI була присутня на концерті, присвяченому 10-річному перебування на престолі її батька.

Як майбутня королева Іспанії – принцеса Леонор опинилася у центрі уваги, коли приїхала разом зі своїми батьками та молодшою сестрою до Галереї королівських колекцій у Мадриді, а потім на вечірній концерт.

Принцеса Астурійська цього дня була одягнена в топ із вишивкою та мереживним краєм від Sfera та спідницю прямого силуету від цього ж бренду. Костюм принцеси коштує близько 80 євро, його принцеса доповнила чорними шкіряними туфлями з відкритою п'ятою від Сarolina Herrera, які раніше носила її мати королева Летиція (або ж у Леонор просто така сама пара взуття), і одягла короткі овальні сережки-краплі зі срібла за 11 євро від Accessorize.

Принцеса Леонор і інфанта Софія / Фото: Getty Images

У принцеси було розпущене і злегка накручене локонами волосся і макіяж, що підкреслює її природну красу. В руках дівчина несла клатч.

Її сестра інфанта Софія йшла поруч і була в білому топі, розшитому паєтками Claudie Pierlot, у штанях від Mango та туфлях на стійких підборах Ganzitos.

Нагадаємо, на урочистій церемонії святкування ювілею правління короля Філіпа VI у палаці принцеса Леонор з'явилася у червоному штанному костюмі Roberto Verino.

Принцеса Леонор, король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: