- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
В ефектному оксамитовому костюмі: королева Мері відвідала театральну постановку
Данська королева Мері була присутня на повторній прем'єрі вистави «Всередині стін», яка відбулася на Старій сцені Королівського данського театру.
На заході Її Величність вітала Фрідамарі Б. Каучі, яка грає Маленьку Сару у нинішній постановці.
Класичні п'єси Анрі Натансена мають особливий зв'язок із театром і були поставлені понад 500 разів від моменту їхньої прем'єри 1912 року, йдеться на сайті данської королівської родини.
Цього вечора Мері з'явилася на публіці в оксамитовому жакеті від Temperley London, під яким виднілася блузка з прозорою вставкою на декольте, і таких самих штанях від цього ж бренду, взула туфлі Gianvito Rossi із чорної замші із заклепками і взяла з собою клатч Ralph Lauren. Королева зробила гарне укладання та вечірній макіяж, а на королівській сторінці в Instagram поділилися фотографіями.
Цього тижня королева Мері зі свекрухою королевою Маргрете II були присутні на церемонії відкриття нового театру «Гофтеатр» у палаці Крістіансборг.