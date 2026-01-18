В ефектному оксамитовому костюмі: королева Мері відвідала театральну постановку

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

На заході Її Величність вітала Фрідамарі Б. Каучі, яка грає Маленьку Сару у нинішній постановці.

Класичні п'єси Анрі Натансена мають особливий зв'язок із театром і були поставлені понад 500 разів від моменту їхньої прем'єри 1912 року, йдеться на сайті данської королівської родини.

Цього вечора Мері з'явилася на публіці в оксамитовому жакеті від Temperley London, під яким виднілася блузка з прозорою вставкою на декольте, і таких самих штанях від цього ж бренду, взула туфлі Gianvito Rossi із чорної замші із заклепками і взяла з собою клатч Ralph Lauren. Королева зробила гарне укладання та вечірній макіяж, а на королівській сторінці в Instagram поділилися фотографіями.

Цього тижня королева Мері зі свекрухою королевою Маргрете II були присутні на церемонії відкриття нового театру «Гофтеатр» у палаці Крістіансборг.