В ефектному пальті та капелюсі: королева Матильда обрала яскравий лук для нового виходу в Казахстані

Королева Матильда / © Getty Images

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Королівське подружжя прийняли у президентському палаці «Акорда» в Астані, де зібралися високопосадовці, а також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда обрала для нової появи на публічному заході яскравий образ — не перший, до речі, у цій діловій поїздці. На ній було червоне пальто з поясом і широкий капелюх із бантом, також образ доповнювали перлинні сережки-висячки, маленька прямокутна сумка та рукавички бежевого кольору, а також туфлі-човники на підборах. Матильда зібрала волосся у зачіску і зробила виразний макіяж.

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Касим-Жомарт Токаєв, королева Матильда, король Філіп / © Getty Images

Король Філіп був у темно-сірому костюмі та білій сорочці, який поєднував із строкатою краваткою.

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Зазначимо, що у цій короткій поїздці королева вже демонструвала образ від Dior — у бежевому пальті, а також носила червоне пальто з мережива.

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