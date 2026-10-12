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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
662
Час на прочитання
1 хв

В ефектному пальті та капелюсі: королева Матильда обрала яскравий лук для нового виходу в Казахстані

Король Філіп та королева Матильда перебувають з офіційним візитом у Казахстані.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Королівське подружжя прийняли у президентському палаці «Акорда» в Астані, де зібралися високопосадовці, а також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда обрала для нової появи на публічному заході яскравий образ — не перший, до речі, у цій діловій поїздці. На ній було червоне пальто з поясом і широкий капелюх із бантом, також образ доповнювали перлинні сережки-висячки, маленька прямокутна сумка та рукавички бежевого кольору, а також туфлі-човники на підборах. Матильда зібрала волосся у зачіску і зробила виразний макіяж.

Касим-Жомарт Токаєв, королева Матильда, король Філіп / © Getty Images

Касим-Жомарт Токаєв, королева Матильда, король Філіп / © Getty Images

Король Філіп був у темно-сірому костюмі та білій сорочці, який поєднував із строкатою краваткою.

Зазначимо, що у цій короткій поїздці королева вже демонструвала образ від Dior — у бежевому пальті, а також носила червоне пальто з мережива.

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