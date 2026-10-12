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В ефектному пальті та капелюсі: королева Матильда обрала яскравий лук для нового виходу в Казахстані
Король Філіп та королева Матильда перебувають з офіційним візитом у Казахстані.
Королівське подружжя прийняли у президентському палаці «Акорда» в Астані, де зібралися високопосадовці, а також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Королева Матильда обрала для нової появи на публічному заході яскравий образ — не перший, до речі, у цій діловій поїздці. На ній було червоне пальто з поясом і широкий капелюх із бантом, також образ доповнювали перлинні сережки-висячки, маленька прямокутна сумка та рукавички бежевого кольору, а також туфлі-човники на підборах. Матильда зібрала волосся у зачіску і зробила виразний макіяж.
Король Філіп був у темно-сірому костюмі та білій сорочці, який поєднував із строкатою краваткою.
Зазначимо, що у цій короткій поїздці королева вже демонструвала образ від Dior — у бежевому пальті, а також носила червоне пальто з мережива.