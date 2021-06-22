В ефектному піджаку і в компанії дітей: князь Альбер II сходив на регбі

Князь Альбер II останнім часом на всі заходи приходить з дітьми.

Разом з сином принцом Жаком і дочкою принцесою Габріеллою князь Альбер II був присутній на третьому дні матчу World Rugby Sevens Repechage між Францією і Гонконгом в Монако.

6-річний Жак був у білій сорочці і шортах, а його сестра Габріелла в легкій сукні та з обручем на голові. Діти весело спостерігали за грою, а поруч з ними був їхній батько, одягнений у піджак кольору марсала, білу сорочку і чорну краватку.

Князь Альбер II з дітьми Жаком і Габріеллою / Getty Images

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Минулого місяця князь зі своїми спадкоємцями був присутній на перегонах "Формули-1" в Монако. Тоді мама принца і принцеси не змогла бути присутньою на заході разом з ними, тому що перебувала в поїздці на батьківщину до Південної Африки, після чого застудилася і не могла повернутися до Монако. Чому цього разу княгиня Шарлін не склала компанію своїм близьким, невідомо.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

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