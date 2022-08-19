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В ефірі "Сніданку з 1+1": Дорофєєва у штанях-палацо, Барбір у рожевих човниках

В ефірі "Сніданку з 1+1": Дорофєєва у штанях-палацо, Барбір у рожевих човниках

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В ефірі "Сніданку з 1+1": Дорофєєва у штанях-палацо, Барбір у рожевих човниках

Руслан Сенічкін, Надя Дорофєєва, Людмила Барбір / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Артистка розповіла в ефірі програми про своє 24 лютого і про вокальне шоу "Голос країни".

Надя Дорофєєва сьогодні побувала в ефірі ранкової програми "Сніданок з 1+1". Співачка разом із ведучими – Людмилою Барбір і Русланом Сенічкіним – сфотографувалася з синьо-жовтим прапором.

У студії артистка постала у стильному аутфіті. На ній був екстравагатний кроптоп, штани-палацо від українського бренду the COAT з фірмовим принтом і білі кеди.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Барбір продемонструвала в ефірі романтичний образ у зеленій сукні з флористичним принтом, яку поєднала із рожевими туфлями-човниками.

Руслан Сенічкін, Надя Дорофєєва, Людмила Барбір / © Instagram Наді Дорофєєвої
Руслан Сенічкін, Надя Дорофєєва, Людмила Барбір / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Сенічкін був одягнений у темний піджак, білу сорочку, джинси і коричнево-чорні туфлі.

Нагадаємо, раніше Надя у вуличному халаті від бренду the COAT прогулялася Києвом.

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