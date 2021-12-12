В ексклюзивній сукні та діамантах: шведська кронпринцеса Вікторія на врученні Нобелівської премії

В ексклюзивній сукні та діамантах: шведська кронпринцеса Вікторія на врученні Нобелівської премії

Майбутня королева Швеції Вікторія та її чоловік принц Даніель відвідали церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі. Захід відбувся 10 грудня у річницю смерті Альфреда Нобеля.

На заході кронпринцеса з'явилася у чорній сукні з укороченими рукавами та вирізом човником. Спідниця вбрання мала невелике драпування, прикрашене брошкою. Також доповненням образу стала підвіска з блакитними стрічками, чорні колготи та лаковані туфлі-човники від Gianvito Rossi. Ця сукня Вікторія була створена спеціально для неї шведським дизайнером Пером Енгшеденом, який також являється дизайнером її весільної сукні.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Що стосується інших аксесуарів, то у вухах у кронпринцеси були діамантові сережки від ювелірного бренду Engelbert, а в руці вона несла клатч Gianvito Rossi.

Кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Раніше Вікторія побувала в Парижі, де відвідала Будинок шведських студентів та виставку Cite Universitaire.

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