В ексклюзивній сукні та рукавичках: спадкоємиця бельгійського престолу відвідала вечерю королеви Маргрете II

21-річна дівчина обрала лаконічну однотонну сукню від бренду, який раніше неодноразово носила її матір.

Спадкова принцеса Бельгії Єлизавета – старша дочка короля Бельгії Філіпа та його дружини королеви Матильди – з'явилася серед гостей званої вечері у палаці Крістіансборг у Копенгагені. Захід був організований королевою данії Маргреті II на честь 18-річчя її старшого онука принца Крістіана.

Бельгійська принцеса прийшла на свято в ексклюзивній сукні від одного з найулюбленіших брендів своєї родини Maison Natan. Бренд часто одягає також матір дівчини Матильду та королеву Нідерландів Максиму.

Сукня Єлизавети була із щільної сірої тканини і з невеликими складками на стегнах, бретельок у сукні не було. Доповнила вона образ високими шкіряними рукавичками у колір, гламурним клатчем зі стразами та босоніжками від Giorgio Armani. У вухах дівчина мала сережки з діамантами, а на голові тіару The Wolfers, створену бельгійським ювеліром.

Принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія та принцеса Бельгії Єлизавета / Фото: Getty Images

Тіара була одним із весільних подарунків королеві Фабіолі і передана їй від імені брокерів та ювелірів алмазної промисловості Антверпена. Діамантова тіара, яку також можна носити як намисто, була виготовлена ​​за їхнього доручення компанією Wolfers. Прикраса складається з більш ніж 200 діамантів.

На захід вона прибула із принцесою Катаріною-Амалією. 19-річна нідерландська принцеса з'явилася на прийомі у палаці у синій сукні-кейпі та туфлях Manolo Blahnik.

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