В ексклюзивній сукні та з сумкою улюбленого бренду королеви: графиня Софі попрощалася з Єлизаветою II

Кожна деталь у її образі була продуманою та символічною.

Улюблена невістка королеви Єлизавети II, Софі, графиня Вессекська, відвідала 19 вересня похорон британської монархині разом зі своїми рідними. На відспівування королеви до Вестмінстерського Абатства вона прибула разом із герцогинею Сассекською в автомобілі.

Софі, графиня Вессекська / Фото: Associated Press

Для жалобної церемонії Софі одягла ексклюзивну чорну сукню з вишивкою у вигляді конвалії від бренду Suzannah London.

Ця скромна сукня з ґудзиками та рукавами у три чверті стала гарним жестом поваги та пам'яті до покійної королеви, адже конвалія була її улюбленою квіткою.

Софі, графиня Вессекська / Фото: Getty Images

Також в образі графині була сумка-клатч від бренду Launer, яка була улюбленою також у Її Величності, і все своє життя королева з'являлася з маленькими сумочками на короткій ручці саме від цієї марки. Цим сумкам вона ніколи не зраджувала, і вони були частиною її робочого аутфіту.

Софі, графиня Вессекська / Фото: Associated Press

Софі, графиня Вессекська / Фото: Associated Press

Бренд Launer London був заснований 1940 року Семом Лаунером, який емігрував до Лондона з Чехословаччини під час Другої світової війни. Вироби бренду мали попит у еліти, а перша сумка членові королівської родини була продана 1950 року, її купила мама Єлизавети II — Єлизавета Боуз-Лайон, пізніше цю сумку вона подарувала своїй доньці.

Але сумка була не єдиним аксесуаром в образі Софі. Також графиня одягла капелюх із квітами від Jane Taylor, чорні туфлі, колготки, зробила елегантну зачіску і завершила лук прикрасами, серед яких була брошка у вигляді гілки полуниці, сережки та годинник від Patek Philippe.

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