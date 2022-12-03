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В ексклюзивній сукні у принт "гусяча лапка": новий вихід Кетрін, принцеси Уельської, в США

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Час на прочитання
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В ексклюзивній сукні у принт "гусяча лапка": новий вихід Кетрін, принцеси Уельської, в США

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Цей образ був бездоганно продуманим та дуже елегантним.

Кетрін, принцеса Уельська, та її чоловік принц Вільям провели три дні в американському місті Бостоні. Востаннє пара була в США, у Нью-Йорку, 2014 року, тому вони були трохи схвильовані цією поїздкою.

У межах подорожі вони зустрілися з Керолайн Кеннеді, прогулялися у гавані Бостона і відвідали баскетбольний матч.

Під час третього дня туру Кетрін відвідала Центр розвитку дитини при Гарвардському університеті.

Кетрін, принцеса Уельська / © Associated Press
Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса познайомилася з членами команди університету, а потім вирушила на прогулянку, де зустрілася з натовпами людей, який зібрався, щоб трохи з ними поспілкувалася і зробила селфі.

Кетрін, принцеса Уельська / © Associated Press
Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press
Кетрін, принцеса Уельська / © Associated Press
Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

На Кейт того дня була скромна та елегантна сукня-футляр з довгими рукавами від бренду Emilia Wickstead.

Кетрін, принцеса Уельська / © Associated Press
Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Вбрання виконане в принт "гусяча лапка", довжини міді і з невеликим коміром. Окрасою сукні став лаконічний пояс на талії, який акцентував увагу на стрункій фігурі Кетрін.

Кетрін, принцеса Уельська / © Getty Images
Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Вартість такої сукні, згідно з офіційним сайтом, 1141 євро. Проте вбрання Кейт явно зроблено під індивідуальне замовлення, адже її сукня має довгі рукави.

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Цей бездоганний образ принцеси був доповнений блакитною сумкою на короткій ручці від бренду Mulberry, чорними туфлями-човниками від Gianvito Rossi та золотими сережками-кільцями від британського бренду Lenique Louis.

Прикраса була досить оригінальною, адже мала нерівні краї. Сама ювелірна студія повідомляє, що під час виготовлення сережок надихалася красою коралових рифів.

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Завершенням всього цього ансамблю Уельської стали елегантне легке укладання хвилями, гарний денний макіяж і, безумовно, заручальна каблучка з сапфіром, яка раніше належала принцесі Діані.

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Дата публікації
Перегляди
241
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