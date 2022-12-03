В ексклюзивній сукні у принт "гусяча лапка": новий вихід Кетрін, принцеси Уельської, в США

Цей образ був бездоганно продуманим та дуже елегантним.

Кетрін, принцеса Уельська, та її чоловік принц Вільям провели три дні в американському місті Бостоні. Востаннє пара була в США, у Нью-Йорку, 2014 року, тому вони були трохи схвильовані цією поїздкою.

У межах подорожі вони зустрілися з Керолайн Кеннеді, прогулялися у гавані Бостона і відвідали баскетбольний матч.

Під час третього дня туру Кетрін відвідала Центр розвитку дитини при Гарвардському університеті.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса познайомилася з членами команди університету, а потім вирушила на прогулянку, де зустрілася з натовпами людей, який зібрався, щоб трохи з ними поспілкувалася і зробила селфі.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

На Кейт того дня була скромна та елегантна сукня-футляр з довгими рукавами від бренду Emilia Wickstead.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Вбрання виконане в принт "гусяча лапка", довжини міді і з невеликим коміром. Окрасою сукні став лаконічний пояс на талії, який акцентував увагу на стрункій фігурі Кетрін.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Вартість такої сукні, згідно з офіційним сайтом, 1141 євро. Проте вбрання Кейт явно зроблено під індивідуальне замовлення, адже її сукня має довгі рукави.

Цей бездоганний образ принцеси був доповнений блакитною сумкою на короткій ручці від бренду Mulberry, чорними туфлями-човниками від Gianvito Rossi та золотими сережками-кільцями від британського бренду Lenique Louis.

Прикраса була досить оригінальною, адже мала нерівні краї. Сама ювелірна студія повідомляє, що під час виготовлення сережок надихалася красою коралових рифів.

Завершенням всього цього ансамблю Уельської стали елегантне легке укладання хвилями, гарний денний макіяж і, безумовно, заручальна каблучка з сапфіром, яка раніше належала принцесі Діані.

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