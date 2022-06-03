В ексклюзивному вбранні від Dior та діамантах: розглядаємо елегантний образ герцогині Сассекської у Лондоні

В ексклюзивному вбранні від Dior та діамантах: розглядаємо елегантний образ герцогині Сассекської у Лондоні

Герцогиня світилася від щастя у своєму монохромному ексклюзивному образі.

Меган і Гаррі вперше прилетіли до Великої Британії разом після "Мегзіту", щоб відвідати платиновий ювілей королеви Єлизавети II на троні. 2 червня вони приєдналися до членів сім'ї на параді, а сьогодні, 3 червня, герцоги Сассекські відвідали службу в соборі Святого Павла, також присвячену ювілею королеви.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Меган вирішила повернутися до Лондона з шиком і приголомшити британців своїм образом, але оцінять вони її старання чи знову звинуватять у марнотратстві — поки залишається від великим запитанням. Річ у тому, що герцогиня одягла образ від кутюр — білу сукню-пальто з поясом Dior, пошиту на замовлення. Доповнили вбрання ексклюзивні туфлі-човники теж від французького Модного дому Dior, капелюшок та білі рукавички.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Звичайно, в образі були й прикраси. Меган обрала сережки з діамантами Snowflake Snowstorm у формі квітки, та улюблений золотий браслет Cartier Love.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Схоже, Меган дуже рада повернутися до Лондона і знову відвідати королівський захід. Колишня акторка обдаровувала фотографів та публіку розкішною голлівудською усмішкою.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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