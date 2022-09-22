В екстравагантному костюмі і білих туфлях: вишукана Олена Зеленська відвідала сесію Генеральної Асамблеї ООН

Олена Зеленська побувала на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Там вона послухала виступ свого чоловіка Володимира Зеленського, якого показали через відеозв’язок.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Перша леді також взяла участь у саміті HeForShe у Нью-Йорку, де розповіла про те, як живуть українські жінки під час війни, і як повномасштабне вторгнення вплинуло на них та їхній доступ до рівних можливостей.

Там вона також зустрілася з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідо.

Знімки з саміту Олена опублікувала в Instagram.

"HeForShe − це глобальний рух солідарності за гендерну рівність, започаткований "ООН Жінки". На саміті обговорюють актуальні питання, що стосуються рівності, але ми в Україні не маємо часу дискутувати. В умовах війни ми мусимо рішуче діяти. Тож я запитала кожного присутнього в залі − а там були представники з усього світу − про те, що хвилює наших жінок", - написала вона.

Олена ще мала зустріч із виконавчою директоркою "ООН Жінки" Сімою Бахус, яка з початку війни підтримує Україну.

"Спілкуючись із пані Бахус, укотре переконалася: роль жінок у повоєнній відбудові України буде надважливою. Навіть так: повноцінна відбудова можлива лише з урахуванням усіх жіночих потреб", - зазначила перша леді.

Цього дня пані Зеленська продемонструвала вишуканий діловий аутфіт у класичних кольорах. На ній були чорні штани-кльош і чорний жакет із білим коміром-лацканами та білими вставками на манжетах. Вбрання дружина президента доповнила білими туфлями-човниками.

Олена Зеленська / Фото: Getty Images

До жакету вона прикріпила елегантну чорно-білу брошку. Свій образ Олена доповнила зачіскою з локонами і боковим проділом, а також макіяжем із акцентом на очах.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на зустрічі із прем'єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс Зеленська з'явилася у штанному сіро-зеленому костюмі від українського бренду GASANOVA.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Читайте также: