В екстравагантному жакеті і на підборах: 68-річна Брижит Макрон на виборчій дільниці

В екстравагантному жакеті і на підборах: 68-річна Брижит Макрон на виборчій дільниці

Президентське подружжя виконало свій громадянський обов'язок.

Сьогодні, 27 червня, президент Франції Еммануель Макрон зі своєю дружиною Бріжит Макрон відвідали виборчу дільницю у комуні Ле-Туке, де проголосували у другому турі регіональних виборів у Франції.

Для цього перша леді обрала стильний аутфіт. На ній був екстравагантний чорний жакет із золотою асиметричною блискавкою і сині джинси-скіні, які чудово підкреслили її стрункі ноги.

Бріжит і Еммануель Макрони / Associated Press

Свій образ Бріжит доповнила замшевими туфлями на шпильці і чорною маскою. На плечі у першої леді висіла невелика чорна сумочка. Акуратне укладання і макіяж смокі-айс завершили її лук.

Бріжит і Еммануель Макрони / Associated Press

Еммануель віддав перевагу класичному темно-синього костюму, білій сорочці та чорній краватці. На обличчі у нього була біла маска.

Бріжит і Еммануель Макрони / Associated Press

Нагадаємо, на виборах у першому турі Бріжит продемонструвала схожий образ. Вона поєднала жакет Louis Vuitton з джинсами-скіні, білою футболкою і замшевими туфлями на шпильці.

Бріжит Макрон / Associated Press

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Ефектні образи Бріжит Макрон (9 фото)

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