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В екстравагатному жакеті і вкорочених штанях: пресссекретарка Байдена сходила на мюзикл

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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В екстравагатному жакеті і вкорочених штанях: пресссекретарка Байдена сходила на мюзикл

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Карін Жан-П’єр у ціковому жакеті вийшла на культурний захід.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала мюзикл  "Some Like it Hot", який відбувся на Бродвеї у театрі Шуберта у  Нью-Йорку.

Фотографи зазнімкували її за лаштунками. Карін була одягнена в екстравагантний жакет, який складався з різних клаптиків: сірих, картатих кремово-бежевих, у клітинку синьо-теракотових та інші.

Верх вона скомбінувала з темно-бежевими вкороченими штанями-кльош і оксамитовими бежевими туфлями. На шиї у неї висів пудровий довгий шарф.

Карін Жан-П’єр / © Getty Images
Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Жан-П’єр доповнила лук улюбленою об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тнями і рожевою помадою, довгими сережками, срібним браслетом і золотим годинником.

Нагадаємо,  Карін Жан-П’єр у сукні з рюшами і пікантним вирізом з'явилася перед журналістами.

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Дата публікації
Перегляди
163
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