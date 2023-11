В екстравагатному жакеті і вкорочених штанях: пресссекретарка Байдена сходила на мюзикл

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала мюзикл "Some Like it Hot", який відбувся на Бродвеї у театрі Шуберта у Нью-Йорку.

Фотографи зазнімкували її за лаштунками. Карін була одягнена в екстравагантний жакет, який складався з різних клаптиків: сірих, картатих кремово-бежевих, у клітинку синьо-теракотових та інші.

Верх вона скомбінувала з темно-бежевими вкороченими штанями-кльош і оксамитовими бежевими туфлями. На шиї у неї висів пудровий довгий шарф.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Жан-П’єр доповнила лук улюбленою об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тнями і рожевою помадою, довгими сережками, срібним браслетом і золотим годинником.

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у сукні з рюшами і пікантним вирізом з'явилася перед журналістами.

Читайте також: