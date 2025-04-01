ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
427
Час на прочитання
1 хв

В екстравагантному жакеті і штанях-кльош: Бріжит Макрон побувала у дитячому садку

Дружина президента Франції у всьому чорному з’явилася на зустрічі з дітьми.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

Перша леді Франції Бріжит Макрон разом із королевою Данії Мері, яка приїхала з офіційним візитом, відвідала дитячий садок Dussoubs у Парижі, де вони поспілкувалися з вихованцями закладу.

Королева Мері і Бріжит Макрон / © Associated Press

Королева Мері і Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит продемонструвала там образ total black. На дружині президента був екстравагантний жакет із ґудзиками на одному боці і штани-кльош зі стрілками. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями.

Королева Мері і Бріжит Макрон / © Associated Press

Королева Мері і Бріжит Макрон / © Associated Press

У пані Макрон була об'ємна перука, макіяж смокі-айс, лаконічні сережки-кільця у вухах, золотий ланцюжок на шиї і каблучки з камінням на руках.

У цьому аутфіті Бріжит з'явилася також під час інавгурації франко-данського економічного форуму у Палаці Броньяр у Парижі.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

На заході був присутній і її чоловік, президент Емманюель Макрон, який був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і краватку з принтом.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на державну вечерю у Єлисейському палаці одягла довгу синю сукню з прозорими рукавами, розшиту камінням і лелітками.

 

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie