В екстравагантному жакеті і штанях-кльош: Бріжит Макрон побувала у дитячому садку

Бріжит Макрон / © Associated Press

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Перша леді Франції Бріжит Макрон разом із королевою Данії Мері, яка приїхала з офіційним візитом, відвідала дитячий садок Dussoubs у Парижі, де вони поспілкувалися з вихованцями закладу.

Королева Мері і Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит продемонструвала там образ total black. На дружині президента був екстравагантний жакет із ґудзиками на одному боці і штани-кльош зі стрілками. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями.

Королева Мері і Бріжит Макрон / © Associated Press

У пані Макрон була об'ємна перука, макіяж смокі-айс, лаконічні сережки-кільця у вухах, золотий ланцюжок на шиї і каблучки з камінням на руках.

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У цьому аутфіті Бріжит з'явилася також під час інавгурації франко-данського економічного форуму у Палаці Броньяр у Парижі.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

На заході був присутній і її чоловік, президент Емманюель Макрон, який був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і краватку з принтом.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на державну вечерю у Єлисейському палаці одягла довгу синю сукню з прозорими рукавами, розшиту камінням і лелітками.