В екстремально короткій спідниці і з сумочкою-трояндою: Демі Роз похизувалася новим луком

Демі Роуз продемонструвала фоловерам в Instagram новий звабливий аутфіт. Позувала вона на тлі гвинтокрила.

На відео вона постала у червоному топі, колготах і екстремально короткій чорній плісованій спідниці, яка навіть не повністю прикривала її пишну п'яту точку. Демі навіть навмисно похизувалася сідницями у той момент, коли вітер підняв її спідницю догори.

Свій лук Роуз доповнила ботфортами на шпильках і червоною сумочкою у вигляді троянди. Волосся вона зібрала у високий хвіст і одягла чорні окуляри.

Нагадаємо, Демі минулого разу у корсеті з відвертим декольте похизувалася пишним бюстом.

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