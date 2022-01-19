В екстремально короткій сукні з відвертим декольте: сексуальна Демі Роуз засмагала біля басейну

Британська "Кім Кардашян" у відвертому луку релаксувала біля басейну.
Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у теплих краях. Красуня показала, як у сексуальному образі приймала сонячні ванни на дерев'яному шезлонгу біля басейну.
Одягнена модель була у синьо-білу екстремально коротку сукню з принтом, відвертою зоною декольте та оголеною спиною. Аутфіт Демі доповнила смугастим капелюхом від бренду Karl Lagerfeld.
Волосся Роуз розпустила і зробила макіяж із чорними стрілками. Сукню вона поєднувала із чорними босоніжками. Модель мала дуже привабливий вигляд.
Минулого разу Демі позувала біля басейну без спідньої білизни.
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