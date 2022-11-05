В елегантних костюмах і перлинних прикрасах: японські принцеси Айко і Како сходили на музичне шоу

Японські принцеси Айко і Како відвідали виставу стародавньої японської придворної музики "гагаку" в Імператорському палаці у Токіо.

Айко обрала для свого виходу білосніжний костюм, який складався із сукні-футляра і жакета з вирізом. Аутфіт вона доповнила перлинним намистом і перлинними сережками-пусетами. Волосся принцеса зібрала у хвіст і одягла на обличчя захисну маску.

Принцеси Айко і Како / Фото: Getty Images

А принцеса Како була одягнена у червоне вбрання, яке складалося із сукні і елегантного жакету з ґудзиками у вигляді квітів. Како також доповнила свій лук перлинними прикрасами і захисною маскою. Волосся вона уклала у легкі локони.

Принцеси Айко і Како / Фото: Getty Images

До слова, принцеси Айко і Како є двоюридними сестрами. Айко - донька японського імператора Нарухіто та імператриці Масако. Како - донька брата імператора Нарухіто - спадкового принца Акісіно (Фуміхіто) і його дружини принцеси Кіко.

Нагадаємо, принцеса Како у гранатовій сукні відвідала церемонію відкриття національного конкурсу з мови жестів серед середніх шкіл у місті Курайосі.

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