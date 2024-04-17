В елегантних костюмах: королеву Летицію та короля Філіпа заскочили в аеропорту

Іспанське королівське подружжя зазнімкували в аеропорту. Король Філіп VI з'явився там у сірому костюмі, світло-блакитній сорочці і з квітковою краваткою і взутий у шкіряні туфлі. Його дружина Летиція обрала елегантний чорний костюм від Boss, під який одягла білий топ і взула нові туфлі на підборах від Massimo Dutti.

У королеви було розпущене волосся, у вухах виблискували потрійні сережки-кільця з рожевого золота Gold&Roses, а на пальці каблучка Coreterno. Волосся Летиції було розпущене і зачесане за проділом, а на обличчі легкий денний макіяж.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

У королівського подружжя буде два офіційні дні візиту до Нідерландів. Ми побачимо їх у компанії короля Віллема-Олександра та королеви Максими.

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