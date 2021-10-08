В елегантних образах і з французьким манікюром: королева Софія вийшла в світ

У мами короля Іспанії королеви Софії дуже насичений робочий графік.
82-річна королева вчора відвідала зустріч в Міжнародному гуртку Вищої музичної школи імені королеви Софії в Мадриді.
Цього дня вона одягла елегантний синій костюм, що складався з короткого жакета під яким була салатова блузка та спідниці довжини до колін, В руках у неї була маленька чорна сумка на короткій ручці, образ доповнювала синя маска на обличчі, кілька прикрас на шиї і брошка, пришпилена на комірі її жакета. У Софії був акуратний французький манікюр, легкий макіяж і красива зачіска.
Увечері Її Величність відвідала концерт, присвячений відкриттю сезону Вищої музичної школи Reina Sofia в Королівському театрі в Мадриді. Для вечірнього виходу Софія вибрала бежеву блузку з довгими рукавами поверх якої одягла чорне мереживне вбрання. Вечірній аутфіт королеви також доповнювала маленька сумка, намисто на шиї і сережки-підвіски з камінням у вухах.
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