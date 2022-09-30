В елегантних сережках і жакеті кольору вівсянки: Олена Зеленська під час відеозв'язку

Перша леді України онлайн взяла участь у презентації книжкової ініціативи для дітей.
Олена Зеленська презентувала книжковий проєкт Better Time Stories. Завдяки ньому українські діти – вимушені переселенці, які перебувають у Європі, зможуть отримати набір із п’яти ілюстрованих книг з аудіоверсіями в оригіналі та перекладі (українською та мовою країни перебування).
Крім того, є можливість запису індивідуальної аудіоверсії для кожної дитини її татом або іншими родичами, які залишилися в Україні.
Цю ініціативу реалізовують у чотирьох країнах: Нідерландах Австрії, Німеччині і Бельгії.
"Цінність проєкту в тому, що родини, які розділила війна, які давно не бачилися й сумують одне за одним, завдяки книжці та рідному голосу можуть стати ближчими. Цінність у тому, щоб знову відчути близьку людину поруч, і в тому, що проект зближує культури, адже в ньому всі книжки двомовні – українською та німецькою або голландською мовами", - сказала Олена.
Набір із п’яти видань, які відібрав Український інститут книги, розповсюджуватиметься як подарунок у Нідерландах, Німеччині, Бельгії, Австрії. Його може замовити будь-хто, вказавши лише поштову адресу дитини з України. У набір, крім п’яти друкованих двомовних книжок, входить спеціальний стікер, відсканувавши який можна отримати доступ до аудіоверсій двома мовами та записати власну.
Патронесами проєкту стали Олена Зеленська, перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер і перша леді Австрії Доріс Шмідауер.
Міжнародна презентація відбулася у Гаазі (Нідерланди).
Олена долучилася до презентації через відеозв'язок. Світлини вона опублікувала в Instagram.
"Дуже хочу, щоб, згадуючи своє дитинство, сучасні діти згадували не тільки й не стільки випробування чи повітряні тривоги, а саме ці моменти родинної єдності попри все", - додала перша леді України.
Під час онлайн розмови Зеленська продемонструвала гарний образ. На ній була темно-зелена блузка з краваткою-бантом і жакет кольору вівсянки.
Волосся Олена зібрала в акуратну зачіску, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха елегантними срібними сережками з позолотою від українського бренду Poche Jewelry з колекції Playground.
Нагадаємо, Зеленська у костюмі з флористичною вишивкою з'явилася в ефірі ранкового шоу Good Morning America.
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