В елегантних сережках і жакеті кольору вівсянки: Олена Зеленська під час відеозв'язку

Олена Зеленська презентувала книжковий проєкт Better Time Stories. Завдяки ньому українські діти – вимушені переселенці, які перебувають у Європі, зможуть отримати набір із п’яти ілюстрованих книг з аудіоверсіями в оригіналі та перекладі (українською та мовою країни перебування).

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Крім того, є можливість запису індивідуальної аудіоверсії для кожної дитини її татом або іншими родичами, які залишилися в Україні.

Цю ініціативу реалізовують у чотирьох країнах: Нідерландах Австрії, Німеччині і Бельгії.

"Цінність проєкту в тому, що родини, які розділила війна, які давно не бачилися й сумують одне за одним, завдяки книжці та рідному голосу можуть стати ближчими. Цінність у тому, щоб знову відчути близьку людину поруч, і в тому, що проект зближує культури, адже в ньому всі книжки двомовні – українською та німецькою або голландською мовами", - сказала Олена.

Набір із п’яти видань, які відібрав Український інститут книги, розповсюджуватиметься як подарунок у Нідерландах, Німеччині, Бельгії, Австрії. Його може замовити будь-хто, вказавши лише поштову адресу дитини з України. У набір, крім п’яти друкованих двомовних книжок, входить спеціальний стікер, відсканувавши який можна отримати доступ до аудіоверсій двома мовами та записати власну.

Патронесами проєкту стали Олена Зеленська, перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер і перша леді Австрії Доріс Шмідауер.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Міжнародна презентація відбулася у Гаазі (Нідерланди).

Олена долучилася до презентації через відеозв'язок. Світлини вона опублікувала в Instagram.

"Дуже хочу, щоб, згадуючи своє дитинство, сучасні діти згадували не тільки й не стільки випробування чи повітряні тривоги, а саме ці моменти родинної єдності попри все", - додала перша леді України.

Під час онлайн розмови Зеленська продемонструвала гарний образ. На ній була темно-зелена блузка з краваткою-бантом і жакет кольору вівсянки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Волосся Олена зібрала в акуратну зачіску, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха елегантними срібними сережками з позолотою від українського бренду Poche Jewelry з колекції Playground.

Нагадаємо, Зеленська у костюмі з флористичною вишивкою з'явилася в ефірі ранкового шоу Good Morning America.

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