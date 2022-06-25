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В елегантних вечірніх образах: Борис Джонсон та його дружина Керрі відвідали захід у Руанді

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В елегантних вечірніх образах: Борис Джонсон та його дружина Керрі відвідали захід у Руанді

Борис та Керрі Джонсон / Фото: Getty Images

Прямувало на вечерю подружжя тримаючись за руки.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має дуже насичене життя, адже окрім політичної роботи та допомоги Україні, він також змушений відвідувати різні світські заходи. Учора, 24 червня, політик та його дружина Керрі побували на вечері, організованій у готелі Marriott для глав урядів Співдружності.

Цей захід – одна із давніх британських традицій. Раз на два роки зустріч глав урядів відбувається в одній із країн, що входять до Співдружності. Цього року зустрічала гостей Руанда.

Британський прем'єр-міністр обрав для заходу класичний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика, а ось Керрі одягла елегантну чорну сукню з короткими рукавами та флористичною вишивкою паєтками. Образ вона доповнила чорними туфлями-човниками, лаконічною зачіскою та легкими кучерями.

Борис та Керрі Джонсон / © Getty Images
Борис та Керрі Джонсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пан Джонсон та Керрі одружилися минулого року на таємній церемонії, яка відбулася 29 травня у католицькому Вестмінстерському соборі. На ній були присутні 30 гостей, серед яких були рідні та близькі друзі. Для важливої події Керрі взяла напрокат білу мереживну сукню з квітковою аплікацією та рукавами-дзвіночками від бренду Costarellos. У пари двоє дітей.

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