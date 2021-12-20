В елегантній блузі та асиметричній спідниці: королева Летиція сходила на роботу

В елегантній блузі та асиметричній спідниці: королева Летиція сходила на роботу

Королева Летиція не поспішає швидше завершити всі справи та зосередитись на підготовці до свят.

Сьогодні королева-консорт брала участь у щорічних зборах директорів інститутів Сервантесу у Культурному центрі Табакалера у Сан-Себастьяні.

Королева Летиція / Getty Images

Її Величність приїхала на захід у чорній блузці, яка цього разу не просвічувалася під спалахами фотокамер, і яку вона доповнила сірою асиметричною спідницею-міді у велику клітинку та шкіряними туфлями-човниками на підборах. На пальці королеви була улюблена позолочена каблучка від Karen Hallam, яку Летиції подарували доньки. Також її талію підкреслював тонкий чорний пояс.

Летиція зібрала волосся в низький хвіст, одягла захисну маску та золоті сережки-кільця. У її макіяжі було зроблено акцент на очах.

Корольова Летиція / Getty Images

Нагадаємо, у вихідні Летиція та її чоловік король Філіп VI взяли участь у 16-му щорічному галаконцерті Олімпійського комітету Іспанії, який відбувався у Мадриді. Цей щорічний захід присвячений спортивним подіям року, а також особистим здобуткам іспанських спортсменів. Там королева з'явилася в елегантному темно-синьому костюмі від бренду Nina Ricci з колекції весна-літо 2015 року.

Король Філіп VI та королева Летиція / Getty Images

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