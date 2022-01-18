В елегантній сірій сукні: королева Матильда відвідала зустріч

Королева Матильда сьогодні відвідала новий робочий захід.

Її Величність приїхала до некомерційної організації "Les Trois Portes" у Намюрі з нагоди 50-річчя їхнього притулку. Ця організація надає тимчасове житло людям, які опинилися у вразливому соціальному становищі, наприклад, через домашнє насильство чи бездомність.

Королева зустрілася із жінками, які розповіли їй про свій життєвий досвід.

Королева Матильда / Getty Images

На захід Матильда приїхала в лаконічній сірій сукні, на обличчі у неї була захисна маска, волосся було красиво укладене, а на обличчі був помітний легкий макіяж. Також у вухах Матильди були масивні сережки.

Королева Матильда / Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Матильда відвідувала студію PARTS у Брюсселі і опинилася в маленькому конфузі.

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