В елегантній сорочці з принтом: Олена Зеленська дала інтерв'ю французькому каналу

Олена Зеленська дала інтерв'ю французькому каналу Lciofficiel. Вона розповіла про війну в Україні, про те, як вона та українці морально і фізично витримують це і про зустріч із подружжям Байденів.

Перша леді постала в ефірі у діловому образі. На ній була елегантна сорочка кольору крем-брюле з принтом і коричневий жакет. Аутфіт Олена доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і лаконічними сережками.

Ведучий Darius Rochebin запитав у Зеленської, чи бояться українці втоми жителів західних країн від війни в Україні і того, що їх лякатиме зростання ціни на газ? На що перша леді відповіла:

"Нам точно немає сенсу цього боятися. Найстрашніше з нами вже сталося. На місці жителів цих країн я б боялася за себе. Забуття війни – це та індульгенція на насилля, на яку розраховує Росія. Щойно всі поставлять на перше місце свої ціни на енергоносії або те, що не буде так тепло, як торік, Росія досягне своєї мети.

Я хотіла б нагадати глядачам у Європі, що в нас так само зростають ціни на енергоресурси. Ми так само не знаємо, як буде з опаленням – у нас частина будинків стоїть без вікон, і обігрів там фізично неможливий. У нас так само ковід. Але на додаток до цього нас убивають".

Журналіст також запитав у неї про те, що вона думає з приводу висловлювань на Заході про мир за будь-яку ціну?

"На мою думку, таке кажуть люди, які перебувають не в Україні. Пацифістом може бути лише той, чиєму життю не загрожує небезпека. Ми в Україні не можемо собі такого дозволити.

Піти на поступки загарбнику означатиме, що сильніший має право нападати. Якщо ми це допустимо, то опинимося у світі, в якому головним є право сили. Та чи хоче хтось жити в такому світі?" – сказала Олена.

Нагадаємо, нещодавно пані Зеленська у жакеті-кімоно дала інтерв'ю японській телекомпанії.

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