В елегантній сукні і білих босоніжках: фіналістка "Холостяка-10" на заході у Монако

Дана Оханська у вечірньому аутфіті побувала на заході.
Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" – Дана Оханська – відвідала захід у Монако. Звідти вона опублікувала знімки в Instagram.
Для події дівчина обрала елегантний образ. На ній була чорна сукня максі з американською проймою і рюшами.
Вбрання Оханська доповнила білими босоніжками і чорною сумкою.
Волосся вона зібрала у високий пучок і зробила вечірній макіяж.
Нагадаємо, Оханська відвідала вечірку amfAR, яка відбулася в межах Каннського кінофестивалю. На ній дівчина поспілкувалася з Леонардо ді Капріо і зробила селфі з Робертом де Ніром.
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