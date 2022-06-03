В елегантній сукні і білих босоніжках: фіналістка "Холостяка-10" на заході у Монако

В елегантній сукні і білих босоніжках: фіналістка "Холостяка-10" на заході у Монако

Дана Оханська у вечірньому аутфіті побувала на заході.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" – Дана Оханська – відвідала захід у Монако. Звідти вона опублікувала знімки в Instagram.

Для події дівчина обрала елегантний образ. На ній була чорна сукня максі з американською проймою і рюшами.

Дана Оханська / Фото: Instagram Дани Оханської

Вбрання Оханська доповнила білими босоніжками і чорною сумкою.

Дана Оханська / Фото: Instagram Дани Оханської

Волосся вона зібрала у високий пучок і зробила вечірній макіяж.

Нагадаємо, Оханська відвідала вечірку amfAR, яка відбулася в межах Каннського кінофестивалю. На ній дівчина поспілкувалася з Леонардо ді Капріо і зробила селфі з Робертом де Ніром.

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