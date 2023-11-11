В елегантній сукні і на шпильках: 70-річна Бріжит Макрон на державній вечері у Єлисейському палаці

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон напередодні Паризького форуму миру влаштували державну вечерю у Єлисейському палаці.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Форум миру – це щорічна подія, в якій беруть участь уряди, неурядові організації та лідери країн, які прагнуть до діалогу навколо глобальних проблем, таких як зміна клімату, схильність дітей до насильства в Інтернеті та загрози правам людини.

Президентське подружжя зустрічало всіх гостей і фотографувалося з ними.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Для такого заходу перша леді обрала елегантну темно-синю сукню міді з коміром-стійкою, драпуванням у зоні декольте і з рукавами "бараняча нога".

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Вбрання Бріжит скомбінувала із темно-синіми замшевими туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся в елегантну зачіску і зробила улюблений макіяж смокі-айс. У вухах у неї були розкішні сережки з камінням, а на руках – каблучка і браслет із цього самого комплекту.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель Макрон обрав чорний класичний костюм, білу сорчоку, чорну краватку і чорні туфлі.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжиит Макрон на зустріч із Зеленською одягла чорний смугастий костюм, який складався із пальта і короткої сукні.

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