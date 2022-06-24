В елегантній сукні і розкішних прикрасах: дружина Бориса Джонсона на бенкеті у Східній Африці

В елегантній сукні і розкішних прикрасах: дружина Бориса Джонсона на бенкеті у Східній Африці

Керрі Джонсон обрала для свого виходу гарний вечірній образ.

Вчора, 23 червня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі Джонсон відвідали бенкет глав урядів Співдружності, який проводив президент Руанди Поль Кагаме у Кігалі.

Для такої події Керрі підібрала вишуканий вечірній образ. Вона підкреслила струнку фігуру чорною елегантною сукнею з розрізом. Взула жінка чорні замшеві туфлі на шпильках.

Керрі і Борис Джонсони / Фото: Associated Press

Аутфіт пані Джонсон доповнила розкішним намистом і таким самим браслетом із зеленим камінням. Керрі уклала волосся у гарні локони і зробила ніжний макіяж.

Керрі і Борис Джонсони / Фото: Associated Press

Друг України Борис Джонсон також мав елегантний вигляд. На ньому був чорний класичний костюм, біла сорочка, чорний метелик і чорні туфлі.

Керрі і Борис Джонсони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Керрі Джонсон на заході "Насильство щодо жінок і дівчат у Руанді" зустрілася з герцогинею Корнуольською Каміллою. Жінки привітали одна одну поцілунками у щоки. Керрі і Камілла, перш ніж сісти на свої місця, кілька хвилин мило поспілкувалися. Там Керрі постала у жовтому топі з рюшами та спідниці з принтом.

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