В елегантній сукні і з синьо-жовтим браслетом: спікерка палати представників США на пресконференції

Ненсі Пелосі практично не знімає браслет в українській символіці.
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на щотижневій пресконференції на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.
Очікується, що Палата проголосує за два законопроєкти, які відновлять і будуть гарантувати доступ до абортів по всій країні. Це перша спроба демократів законодавчо відреагувати на серйозне рішення Верховного суду про скасування рішення 1973 року у справі "Роу проти Вейда", де вперше підтверджувалося конституційне право жінок приймати рішення щодо переривання вагітності.
Перед джурналістами Пелосі постала в елегантній чорній сукні-футлярі довжини міді, яку вона поєднала із чорними туфлями. До вбрання вона прикріпила золоту брошку у вигляді американського прапора.
На шиї у політикині було перлове намисто, а у вухах – перлинні сережки. На руку вона одягла синьо-жовтий браслет, який носить на підтримку України.
Свій образ Ненсі доповнила акуратною зачіскою і макіяжем із шоколадною помадою.
Нагадаємо, на пікніку Конгресу на Південній галявині Білого дому спікерка з'явилася у блакитній сукні-сорочці міді з перфорацією і прихованими ґудзиками.
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