В елегантній сукні і з синьо-жовтим браслетом: спікерка палати представників США на пресконференції

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на щотижневій пресконференції на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Очікується, що Палата проголосує за два законопроєкти, які відновлять і будуть гарантувати доступ до абортів по всій країні. Це перша спроба демократів законодавчо відреагувати на серйозне рішення Верховного суду про скасування рішення 1973 року у справі "Роу проти Вейда", де вперше підтверджувалося конституційне право жінок приймати рішення щодо переривання вагітності.

Перед джурналістами Пелосі постала в елегантній чорній сукні-футлярі довжини міді, яку вона поєднала із чорними туфлями. До вбрання вона прикріпила золоту брошку у вигляді американського прапора.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

На шиї у політикині було перлове намисто, а у вухах – перлинні сережки. На руку вона одягла синьо-жовтий браслет, який носить на підтримку України.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Свій образ Ненсі доповнила акуратною зачіскою і макіяжем із шоколадною помадою.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на пікніку Конгресу на Південній галявині Білого дому спікерка з'явилася у блакитній сукні-сорочці міді з перфорацією і прихованими ґудзиками.

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