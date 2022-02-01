В елегантній сукні: королева Летиція з чоловіком королем Філіпом відвідала виставку у Відні

Король та королева Іспанії перебувають з офіційним візитом в Австрії.
Король Філіп VI та королева Летиція вчора приземлилися у Відні. Спочатку королівське подружжя разом із президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом та його дружиною Доріс Шмідауер були присутні на церемонії покладання вінків.
Після чого всі четверо вирушили на відкриття виставки "Далі-Фрейд" до Музею Бельведер у Відні. На виставці королева Летиція зняла своє чорне пальто, і можна було оцінити її вбрання. На королеві була чорно-біла сукня в принт, з чорним широким поясом, що підкреслює талію, також вона була взута в замшеві туфлі-човники на підборах, а в руці тримала маленьку сумку. Сережки, макіяж і зачіска королеви були лаконічними.
Король Філіп VI був у синьому класичному костюмі, як і президент Австрії, а перша леді була одягнена у чорний штанний костюм та білу сорочку.
Зазначимо, це перший офіційний візит іспанської королівської пари цього року.
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