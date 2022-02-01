В елегантній сукні: королева Летиція з чоловіком королем Філіпом відвідала виставку у Відні

В елегантній сукні: королева Летиція з чоловіком королем Філіпом відвідала виставку у Відні

Король та королева Іспанії перебувають з офіційним візитом в Австрії.

Король Філіп VI та королева Летиція вчора приземлилися у Відні. Спочатку королівське подружжя разом із президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом та його дружиною Доріс Шмідауер були присутні на церемонії покладання вінків.

Королева Летиція та король Філіп VI з президентським подружжям Австрії / Getty Images

Після чого всі четверо вирушили на відкриття виставки "Далі-Фрейд" до Музею Бельведер у Відні. На виставці королева Летиція зняла своє чорне пальто, і можна було оцінити її вбрання. На королеві була чорно-біла сукня в принт, з чорним широким поясом, що підкреслює талію, також вона була взута в замшеві туфлі-човники на підборах, а в руці тримала маленьку сумку. Сережки, макіяж і зачіска королеви були лаконічними.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Король Філіп VI був у синьому класичному костюмі, як і президент Австрії, а перша леді була одягнена у чорний штанний костюм та білу сорочку.

Зазначимо, це перший офіційний візит іспанської королівської пари цього року.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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