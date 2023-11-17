В елегантній сукні та білих туфлях: як королева Єлизавета II їздила до Індії

Це фото було зроблено 17 листопада 1983 року, коли британська королева Єлизавета ІІ приїхала до Індії. У перший день свого візиту вона зустрілася з прем'єр-міністром Індії пані Індірою Ганді в Раштрапаті Бгаван, президентському палаці в Делі.

57-річна королева Єлизавета II була у плісованій сукні, білих високих рукавичках, білих туфлях, із білою сумкою, яку тримала в руках. У неї у вухах були улюблені перлинні сережки, на шиї кольє з трьох ниток, на грудях пришпилена брошка з каменем і перлинною підвіскою, волосся укладене в зачіску, а макіяж не помітно, оскільки фото чорно-біле.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, чому королева Єлизавета II забажала бачити Каміллу "новою" королевою і як на це міг вплинути її син Чарльз.

Читайте також: