В елегантній сукні та туфлях-човниках: королева Максима сходила на робочу зустріч

У королеви Нідерландів Максими цього тижня теж був світський вихід.

Її Величність відвідала Vereniging Eigen Huis – Асоціацію домовласників в Амерсфорті. Королева Максима поговорила з людьми з різних верств суспільства про проблеми на ринку житла та важкий пошук першого чи наступного власного будинку.

Її Величність виявила великий інтерес до історій людей, які, незважаючи на свою велику наполегливість, "застрягли" на ринку житла. Вони вважали за цінне те, що могли поділитися своїм досвідом і проблемами з королівською особою.

Королева Максима / Getty Images

На зустріч 50-річна Максима приїхала у сукні міді вишуканого бордового відтінку, в руці вона несла пальто кольору марсала, до якого підібрала туфлі-човники на підборах. Максима була в захисній масці, волосся її було зібрано в пучок, а на обличчі було видно лише макіяж очей. Рідко коли королева Максима одягає маску на вулиці, на відміну від її іспанської колеги Летиції, але у зв'язку з поширенням "Омікрона", ймовірно, почала це робити.

Читайте також: