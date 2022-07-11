В елегантній сукні та в компанії чоловіка: Шарлотта Казірагі відвідала Бал Троянд

У Монте-Карло відбувся щорічний Бал Троянд, який відвідали деякі члени монаршої родини.
Серед гостей була племінниця князя Альбера II – Шарлотта Казірагі, вона приїхала разом із чоловіком Дмитром Рассамом.
35-річна Шарлотта обрала для світського виходу блідо-рожеву сукню на тонких бретельках та з чорним бантом на декольте. В руках у неї був клатч, на зап'ясті – дорогоцінний браслет, а на пальцях – кілька каблучок. Волосся Шарлотта уклала у гладку зачіску, а макіяж зробила у природних відтінках.
Її чоловік Дмитро одягнув чорний костюм, який сидів на ньому ідеально. Поєднував його чоловік із білою сорочкою та краваткою-метеликом чорного кольору.
Бал Троянд вперше був організований 1954 року принцесою Монако Грейс Келлі, американською акторкою, що вийшла заміж за князя Монако Реньє III.
Її син князь Альбер II та його сестра принцеса Кароліна на заході були присутні. А ось дружина Альбера – княгиня Шарлін – пропустила його з невідомої причини.
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