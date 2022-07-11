В елегантній сукні та в компанії чоловіка: Шарлотта Казірагі відвідала Бал Троянд

Серед гостей була племінниця князя Альбера II – Шарлотта Казірагі, вона приїхала разом із чоловіком Дмитром Рассамом.

35-річна Шарлотта обрала для світського виходу блідо-рожеву сукню на тонких бретельках та з чорним бантом на декольте. В руках у неї був клатч, на зап'ясті – дорогоцінний браслет, а на пальцях – кілька каблучок. Волосся Шарлотта уклала у гладку зачіску, а макіяж зробила у природних відтінках.

Її чоловік Дмитро одягнув чорний костюм, який сидів на ньому ідеально. Поєднував його чоловік із білою сорочкою та краваткою-метеликом чорного кольору.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Бал Троянд вперше був організований 1954 року принцесою Монако Грейс Келлі, американською акторкою, що вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

Шарлотта Казірагі та Дмитро Рассам / Фото: Getty Images

Її син князь Альбер II та його сестра принцеса Кароліна на заході були присутні. А ось дружина Альбера – княгиня Шарлін – пропустила його з невідомої причини.

Князь Альбер II, принцеса Кароліна та Крістіан Лубутен / Фото: Getty Images

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