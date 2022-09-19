В елегантній сукні та з гламурними аксесуарами: королева Ранія на прийомі в Букінгемському палаці

18 вересня в Букінгемському палаці відбувся прийом, влаштований королем Чарльзом III для очільників держав та офіційних закордонних гостей, де вони прощалися з королевою Єлизаветою II.
Серед гостей, які відвідали цей жалобний захід, була королева Ранія та її чоловік король Абдалла II. Королева вибрала чорну довгу сукню з шовковими лацканами від бренду Alessandra Rich. Вбрання прикрашали невеликі оборки і три великі ґудзики на стегнах.
Акцентами в образі королеви стали гламурні аксесуари – сатинові туфлі та клатч від бренду Manolo Blahnik.
Зазначимо, що того ж дня, але трохи раніше, Ранія дала інтерв'ю кореспондентці ITV News Еммі Мерфі, в якому сказала кілька теплих слів про покійну монархиню Великої Британії.
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