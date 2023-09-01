В елегантній сукні та з перлами на шиї: Волліс Сімпсон із чоловіком "королем" відвідували Венеційський кінофестиваль

Герцог і герцогиня Віндзорські жили щасливо, хоча дітей не мали і вели дуже світське життя, а отже, часто потрапляли під приціли фотографів.

На цьому фото, яке було зроблено саме цього дня, 1 вересня, король Едуард VIII, який зрікся трону, і його дружина Волліс Сімпсон, яка згодом отримала титул герцогині Віндзорської, були зазнімковані під час прогулянки набережною Лідо у Венеції, Італія, 1 вересня 1956 року.

У Венеції якраз у цей час відбувався міжнародний Венеційський кінофестиваль. І, герцог та герцогиня Віндзорські його охоче відвідували. На Волліс того дня була лаконічна сукня без рукавів, прямого силуету та з маленькими ґудзиками на декольте. Талія була підкреслена широким білим поясом. Волліс зробила гарну зачіску, одягла перлинне кольє та сережки з діамантами, а на грудях у неї була пришпилена брошка. Герцогиня була в білих рукавичках і взута в білі туфлі на підборах, а на сумці у неї була зав'язана хустка. Також герцогиня одягла великі сонцезахисні окуляри.

Герцог та герцогиня Віндзорські / Фото: Associated Press

Її чоловік Едуард був у світлих штанах та футболці-поло, він також одягнув окуляри, а в руках у нього була цигарка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Волліс кинула чоловіка на смертному одрі та уникала зустрічі з Едуардом VIII в останні дні його життя.

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