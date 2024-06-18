В елегантній сукні та з сумкою-валізою: принцеса Євгенія вийшла у світ в Лондоні

Принцеса Йоркська була присутня на вечері Fashion Trust Arabia на честь переможців FTA 2023 у готелі Claridges у Лондоні.

Для виходу у світ 34-річна принцеса обрала сукню-міді з квітковим принтом і складками на подолі від Erdem, яку доповнила чорними замшевими туфлями Aquazzura на підборах і маленькою сумкою-валізою від Tanner Krolle.

У Євгенії було розпущене волосся, вона зробила виразний макіяж очей, а губи залишила натурального кольору та одягла мініатюрні сережки.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього тижня принцеса Євгенія публікувала в Instagram кілька нових фото свого чоловіка Джека з дітьми. Кадрами вона поділилася на честь Дня батька, який відзначали у багатьох країнах світу у неділю, 16 червня.

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