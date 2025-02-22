В елегантній сукні від Elie Saab: княгиня Монако Шарлін відвідали галавечерю в Куршевелі

47-річна княгиня Монако разом із чоловіком, 66-річним князем Альбером II, відвідала гала-вечерю, організовану її благодійним фондом.
На третьому щорічному заході, який проходив на курорті Куршевель, княгиня Шарлін прийшла в обтислій чорній вечірній сукні від відомого бренду Elie Saab, декорованій складками на животі.
Образ княгині доповнювали чорний клатч, туфлі-човники та червона губна помада. Волосся Шарлін уклала в елегантну хвилю.
Підтримати княгиню на захід прибуло понад 200 високопоставлених гостей.
Усі зібрані кошти на цьому галавечорі будуть передані Фонду княгині Монако та спортивному клубу Куршевеля для підтримки їхніх дій на користь захисту дітей та розвитку спорту серед молоді.
Так активно займається підтримкою спорту княгиня тому що він займає важливе місце в її житті, оскільки вона професійна плавчиня, виступала на Олімпійських іграх та інших змаганнях за ПАР. А 2000 року вона познайомилася з князем Альбером під час змагань із плавання в Монако.
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