В елегантній сукні від Elie Saab: княгиня Монако Шарлін відвідали галавечерю в Куршевелі

На третьому щорічному заході, який проходив на курорті Куршевель, княгиня Шарлін прийшла в обтислій чорній вечірній сукні від відомого бренду Elie Saab, декорованій складками на животі.

Образ княгині доповнювали чорний клатч, туфлі-човники та червона губна помада. Волосся Шарлін уклала в елегантну хвилю.

Княгиня Шарлін/фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлін/фото: Palais Princier de Monaco

Підтримати княгиню на захід прибуло понад 200 високопоставлених гостей.

Княгиня Шарлін/фото: Palais Princier de Monaco

Усі зібрані кошти на цьому галавечорі будуть передані Фонду княгині Монако та спортивному клубу Куршевеля для підтримки їхніх дій на користь захисту дітей та розвитку спорту серед молоді.

Так активно займається підтримкою спорту княгиня тому що він займає важливе місце в її житті, оскільки вона професійна плавчиня, виступала на Олімпійських іграх та інших змаганнях за ПАР. А 2000 року вона познайомилася з князем Альбером під час змагань із плавання в Монако.

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