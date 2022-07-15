В елегантній сукні від відомого бренду: королева Летиція відвідала церемонію пам'яті жертв пандемії

У п'ятницю, 15 липня, король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція взяли участь у державній церемонії, присвяченій пам'яті жертв пандемії коронавірусу та вшануванню тих державних службовців, які боролися з цією хворобою. Церемонія відбулася на Пласа-де-ла-Армерія у Королівському палаці Мадрида.

Летиція, яка сама нещодавно перехворіла на коронавірус, вперше від моменту хвороби з'явилася на публіці без маски. Вона одягла на захід елегантну темно-синю сукню міді від Carolina Herrera з короткими розкльошеними рукавами.

Королева Летиція та король Філіп / Фото: Getty Images

Доповнили образ королеви коричнева сумка з короткою ручкою та слінкбеки в тон на високих підборах. Обидва аксесуари також були від бренду Carolina Herrera. Акцентами в образі стали великі сережки від Bulgari. На руці вона мала улюблений перстень Karen Hallam – подарунок від дочок.

Королева Летиція та король Філіп / Фото: Associated Press

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