В елегантній сукні від відомого бренду: королева Летиція відвідала церемонію пам'яті жертв пандемії

Традиційно образ королеви був стриманим та продуманим до дрібниць.
У п'ятницю, 15 липня, король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція взяли участь у державній церемонії, присвяченій пам'яті жертв пандемії коронавірусу та вшануванню тих державних службовців, які боролися з цією хворобою. Церемонія відбулася на Пласа-де-ла-Армерія у Королівському палаці Мадрида.
Летиція, яка сама нещодавно перехворіла на коронавірус, вперше від моменту хвороби з'явилася на публіці без маски. Вона одягла на захід елегантну темно-синю сукню міді від Carolina Herrera з короткими розкльошеними рукавами.
Доповнили образ королеви коричнева сумка з короткою ручкою та слінкбеки в тон на високих підборах. Обидва аксесуари також були від бренду Carolina Herrera. Акцентами в образі стали великі сережки від Bulgari. На руці вона мала улюблений перстень Karen Hallam – подарунок від дочок.
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