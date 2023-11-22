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В елегантній сукні з аплікацією з бісеру: 51-річна перша леді Південної Кореї приголомшила молодістю

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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В елегантній сукні з аплікацією з бісеру: 51-річна перша леді Південної Кореї приголомшила молодістю

Юн Сук Йол, Кім Кеон Хі, король Чарльз III, королева Камілла / Фото: Associated Press

Перша леді є справжнім втіленням азійських стандартів краси. Вона завжди нагадує милу і тендітну порцелянову ляльку.

Король Великої Британії Чарльз III та його дружина королева Камілла влаштували в Букінгемському палаці державний банкет на честь президента Південної Кореї Юн Сук Йоля та його дружини Кім Кеон Хі. На державний банкет перша леді одягла довгу чорну сукню із щільної тканини.

Кім Кеон Хі та королева Камілла / © Associated Press
Кім Кеон Хі та королева Камілла / Фото: Associated Press

Вбрання мало довгі рукави і було виконане у фасоні А-силуета. На рукавах та спідниці сукні Кім Кеон Хі була аплікація з блискучого бісеру у вигляді смуг.

Образ перша леді доповнила лаконічною зачіскою, своїм улюбленим порцеляновим макіяжем та гламурним невеликим клатчем зі стразами.

Юн Сук Йол, Кім Кеон Хі, король Чарльз III, королева Камілла / © Associated Press
Юн Сук Йол, Кім Кеон Хі, король Чарльз III, королева Камілла / Фото: Associated Press

Державний банкет також відвідали принц та принцеса Уельські, герцогиня Единбурзька, принцеса Анна, герцог та герцогиня Глостерські. А ось господиня вечора – королева Камілла – одягла на захід оксамитову сукню червоного кольору від Fiona Clare, чим дуже здивувала, оскільки раніше у цьому відтінку з'являлася рідко. Образ Її Величність доповнила рубіновою тіарою своєї свекрухи королеви Єлизавети II.

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Дата публікації
Перегляди
792
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