В елегантній сукні з камінням і в слінгбеках: новий красивий образ Джилл Байден

Джилл Байден виступила під час медіа-прев’ю, яке відбулося у їдальні Білого дому у Вашингтоні перед державною вечерею з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді постала в елегантній чорній сукні міді з короткими рукавами, яка зверху була прикрашена камінням. Вбрання чудово облягало струнку фігуру першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила чорними слінгбеками від Dior із логотипом J'Adior на стрічках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила гарне укладання з легкими локонами і макіяж із акценгтом на очах. У вухах у неї були діамантові сережки, на шиї – золоті ланцюжки з підвісками, а на руках – браслети і каблучки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно папараці заскочили подружжя Байденів під час прогулянки пляжем.

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